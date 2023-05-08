Чим підживити полуницю під час цвітіння: 6 ефективних засобів, які покращать урожай
Полуницею ласують як малі, так і дорослі. Ця ягода відома своєю користю та поживністю. Та й садять її досить часто у себе на городі. Для полуниці має значення удобрення, особливо – під час цвітіння.
Полуниці важливо приділяти достатньо часу та догляду. Це стосується й удобрення. Чим підживити полуницю під час цвітіння для росту та зростання – підкаже 24 Канал.
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Чим підживити полуницю під час цвітіння
Дріжджі можуть бути корисні для полуниці, бо містять багато корисних мікроелементів. Для підживлення, треба розчинити 1 столову ложку дріжджів у 1 літрі теплої води. Можна ще додати 1 столову ложку цукру. Розчин треба залишити на кілька годин, щоб дріжджі почали бродити. Розпиляємо отриманий розчин на листя та корені полуниці.
Кисле молоко. Це дуже корисно для полуниці під час цвітіння, адже воно містить кальцій та калій, а ще бактерії молочної кислоти. Ці речовини сприяють росту коренів та підвищенню врожайності. Кисле молоко варто розбавити водою у пропорції 1:5, одна частина молока на п'ять частин води. Його можна вносити в землю після поливу рослин, або під корені рослин, щоб не потрапляло на листя.
Попіл. Треба розчинити 1 літр попелу в 10 літрах води. Поливаємо ним навколо кожного кущика. Якщо листки захворіли, тоді треба зверху присипати попелом. Він допоможе їй одужати. Але це має бути попіл з картоплиння або гілок, побутове сміття не можна спалювати для удобрення.
Шкірки хліба. Черствий хліб можна використовувати як добриво. Шкірки з хліба треба замочувати упродовж тижня в теплій воді. Потім треба розбавити ще 10 літрами води та поливати під кожен кущ. Можна використовувати у період цвітіння або плодоношення.
Шкірки хліба / Фото Галицький Кореспондент
Борна кислота. Її переважно застосовують у поєднанні з іншими речовинами. Треба взяти 2 грами борної кислоти, 2 грами марганцівки та 1 літр попелу. Розбавляємо все у 10 літрах води.
Борна кислота / Фото Вікіпедія
Коров'ячий гній добре підходить для удобрення полуниці. Але перед використанням гною як добрива, треба його розбавити водою та краще взяти трохи підгнилий, щоб не було багато азоту.