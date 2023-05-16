Чим підживити перець: 5 перевірених засобів для доброго врожаю

Перець – це рослина, яку можна вирощувати як на відкритому ґрунті, так і у теплицях. Щоб вирощування перцю було успішним, треба знати, як його удобрювати.

Перець потребує достатньо води та тепла для гарного розвитку. Тому важливо забезпечити йому достатнє живлення. Чим і як правильно підживлювати перець – підкаже 24 Канал.

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Чим підживлювати перець

Бананова шкірка містить дуже багато калію. Її можна висушити та розтовкти в порошок. Якщо його внести у землю, то калійні добрива вже можна не використовувати. Щоб приготувати розчин, потрібно шкірку 2-3 бананів настоювати в 3 літрах води. Потім поливаємо нею рослини.



Бананова шкірка / Фото Мова квітів

Яєчна шкаралупа має чимало мікроелементів. Нею дуже корисно посипати грядки. Зі шкарлупи ще готують настоянку. Подрібнену шкаралупу 3-4 яєць потрібно настоювати 3 доби в 3 літрах води. Посудину краще зберігати в темному місці. Така піджива є корисною під час вирощування розсади.



Яєчна шкаралупа / Фото Центр ідей

Різноманітна зелень. Зокрема, кульбаба, мати й мачуха, подорожник і кропива. Ці рослини треба подрібнити й залити водою. Настоюємо щонайменше тиждень. Потім поливаємо по 1 літру під кожен кущ.



Кропива / Фото Яблуком

Йод – дуже корисна для перцю речовина. Вона збільшує врожайність та робить плоди смачнішими. Йод покращується обмін речовин рослин, а також робить їх більш стійкими до захворювань.



Йод / Фото На урок

Дріжджі. Один кілограм свіжої речовини треба настоювати 1 день в 5 літрах води. Згодом цей розчин варто розмішати в 50 літрах води та використати для поливу.



Дріжджі / Фото Vseosvita