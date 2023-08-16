Яєчна шкарлупа давно набула популярності як підживлення для різних рослин. Адже вона містить чимало корисних речовин. Наприклад, калію, магнію, кальцію, кремнію. А от як використовувати яєчну шкаралупу для удобрення огірків – розкаже 24 Канал.

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Яєчна шкарлупа для підживлення яєць

Яєчна шкаралупа – той народний засіб, який завжди допомагає. Речовина перегниває в землі, наповнюючи саджанці поживними речовинами. Щоб брати її у вжиток на город, потрібно подрібнити та посипати товстим шаром по грядці з огірками. Згодом варто перекопати та зарити її в землю.

Існує 2 найбільш дієвих способи підгодувати огірки яєчною шкарлупою.



Яєчна шкарлупа / Фото "Центр ідей"

Перший спосіб передбачає, що треба взяти яйце, кусень хліба та пакет сухих дріжджів. Розмішуємо ці продукти з 2 літрами води. Тоді збиваємо все у блендері. Хай настоюється 2 години. Варто процідити суміш через решето та після того внести ще 1 літр води.

Після приготування буде 2-3 літри розчину для використання. Тоді 2 склянки суміші розмішуємо у 10 літрах води. Вносимо добриво під корінь 1 на 3 тижні. Дозування таке: десь 300 мілілітрів підгодівлі під кожен кущ.

Інший рецепт підживлення яйцями

Все дуже просто – зробіть маленьку дірку в шкарлупі яйця, нехай витече білок. Тоді на те місце, що залишилось засипте гвоздику. Ретельно обтрусіть яйце з новим вмістом.



Гвоздика / Фото Freepik

Занурте яйце з гвоздикою в блендер, внісши 2 літри води . Збийте усе.

. Збийте усе. Здобуту суміш треба процідити. Додайте ще 3 літри води.

Добриво застосовують для огірків під корінь. Розбавте 2 склянки настою в 10 літрах води. Підгодовуйте овочі цим розчином 1 раз на 2 тижні. Пропорція – 300 мілілітрів засобу під 1 кущ.