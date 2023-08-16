Яичная скорлупа давно приобрела популярность как подкормку для разных растений. Она ведь содержит немало полезных веществ. К примеру, калия, магния, кальция, кремния. А вот как использовать яичную скорлупу для удобрения огурцов – расскажет 24 Канал.

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Яичная скорлупа для подкормки яиц

Яичная скорлупа – то народное средство, которое всегда помогает. Вещество перегнивает в земле, наполняя саженцы питательными веществами. Чтобы брать ее в огород, нужно измельчить и посыпать толстым слоем по грядке с огурцами. Впоследствии следует перекопать и зарыть ее в землю.

Существует 2 наиболее действенных способа подкормить огурцы яичной скорлупой.



Яичная скорлупа / Фото "Центр идей"

Первый способ предполагает, что нужно взять яйцо, ломоть хлеба и пакет сухих дрожжей. Размешиваем эти продукты с 2 литрами воды. Тогда сбиваем все в блендере. Пусть настаивается 2 часа. Процедить смесь через решето и внести еще 1 литр воды.

После приготовления будет 2-3 литра раствора для использования. Тогда 2 стакана смеси размешиваем в 10 литрах воды. Вносим удобрение под корень 1 в 3 недели. Дозировка такова: где-то 300 миллилитров подкормки под каждый куст.

Другой рецепт подкормки яйцами

Все очень просто – сделайте маленькую дыру в скорлупе яйца, пусть вытечет белок. Тогда на оставшееся место засыпьте гвоздику. Тщательно отряхните яйцо с новым содержимым.



Гвоздика / Фото Freepik

Окуните яйцо с гвоздикой в блендер, внеся 2 литра воды . Взбейте все.

. Взбейте все. Полученную смесь нужно процедить. Добавьте еще 3 литра воды.

Удобрение используют для огурцов под корень. Разбавьте 2 стакана настоя в 10 литрах воды. Подкармливайте овощи этим раствором 1 раз в 2 недели. Пропорция – 300 миллилитров средства под 1 куст.