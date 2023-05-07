Кімнатні рослини можуть бути менш примхливі, ніж ті, що ми саджаємо на вулиці. Їм не потрібно багато умов для росту, але не варто забувати про живлення. Чим підживити кімнатні рослини – розкаже 24 Канал.

Дивіться також Має потужну дію: навіщо класти лавровий лист у горщики з квітами

Чим підживити кімнатні квіти

Чайна заварка. Для підживлення треба зібрати залишки листків після зварювання чаю або просто зварити додаткову порцію чаю. Потрібно дати чаю настоятися та охолонути до кімнатної температури. Власне заливаємо рослини отриманим розчином. Це можна робити 1 раз на тиждень або двічі на місяць. Усе залежить від потреб кожної рослини.



Чайна заварка / Фото Exo.in

Кавова гуща. Збираємо речовину з чашки та даємо їй просохнути протягом кількох днів. Наносимо тонкий шар кавової гущі на поверхню землі навколо рослини. Поступово змочуємо землю, щоб вона розчинилася. Повторюємо процес кожні кілька тижнів.



Кавова гуща / Фото Порадниця

Важливо не давати рослині багато кавової гущі, оскільки надмірна кількість заважатиме росту та навіть може пошкодити їх коріння. Тому рекомендується застосовувати її з обережністю та у помірних кількостях.

Підживлення кімнатних рослин яєчною шкаралупою може бути ефективним способом. Для цього потрібно розмолоти суху яєчну шкаралупу в пудру, потім додати її до землі навколо коренів рослин. Яєчна шкаралупа містить багато корисних речовин, таких як кальцій, магній та калій, які покращать здоров'я рослин та підвищать їх ріст.



Яєчна шкаралупа / Фото Agro-Ukraine

Можна зробити розчин з яєчної шкаралупи: залити її гарячою водою та дати настоятися протягом кількох днів. Його можна використовувати для поливу рослин раз на тиждень.

Підживлення кімнатних рослин картопляним відваром може бути корисним, оскільки він містить поживні речовини, які сприяють зростанню рослин. Щоб підготувати відвар, потрібно нарізати на кубики 1-2 картоплі та варити у 2 літрах води протягом 20-30 хвилин. Після цього відвар потрібно процідити та дати охолонути. Розведіть відвар водою у пропорції 1:3 та поливайте рослини раз на тиждень.



Картопляний відвар / Фото shuba.life

Кімнатні рослини можна підживлювати настоями різних трав. Наприклад, з кропиви. Треба зібрати декілька листків свіжої кропиви, залити гарячою водою й настояти протягом години. Потім розбавити настій водою у співвідношенні 1:5 і полити рослини.



Кропива / Фото Depositphotos

Підживлення кімнатних рослин часником може бути корисним завдяки його антимікробним та протигрибковим властивостям. Щоб зробити такий розчин, потрібно дрібно нарізати 2-3 зубчики часнику та залити їх 1 літром води. Настоюємо протягом доби, після чого його можна розвести водою у пропорції 1:5 та використовувати для поливу кімнатних рослин. Але часто використовувати такий спосіб не рекомендується.



Зубці часнику / Фото Школа життя