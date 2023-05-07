Комнатные растения могут быть менее капризны, чем те, что мы сажаем на улицы. Им не нужно много условий для роста, но не стоит забывать о питании. Чем подкормить комнатные растения – расскажет 24 Канал.

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Чем подкормить комнатные цветы

Чайная заварка. Для подкормки нужно собрать остатки листа после сварки чая или просто сварить дополнительную порцию чая. Нужно дать настояться чаю и остыть до комнатной температуры. Собственно заливаем растения полученным раствором. Это можно делать 1 раз в неделю или дважды в месяц. Всё зависит от потребностей каждого растения.



Чайная заварка / Фото Exo.in

Кофейная гуща. Собираем вещество из чашки и даем ему просохнуть в течение нескольких дней. Наносим тонкий пласт кофейной гущи на поверхность земли вокруг растения. Постепенно смачиваем землю, чтобы она растворилась. Повторяем процесс каждые несколько недель.



Кофейная гуща / Фото Советница

Важно не давать растению много кофейной гущи, поскольку чрезмерное количество будет мешать росту и может повредить их корни. Поэтому рекомендуется применять с осторожностью и в умеренных количествах.

Подкормка комнатных растений яичной скорлупой может быть эффективным способом. Для этого нужно размолоть сухую яичную скорлупу в пудру, затем добавить ее к земле вокруг корней растений. Яичная скорлупа содержит много полезных веществ, таких как кальций, магний и калий, которые улучшат здоровье растений и повышают их рост.



Яичная скорлупа / Фото Agro-Ukraine

Можно сделать раствор из яичной скорлупы: залить ее горячей водой и дать настояться несколько дней. Его можно использовать для полива растений раз в неделю.

Подкормка комнатных растений картофельным отваром может быть полезным, поскольку он содержит питательные вещества, способствующие росту растений. Чтобы подготовить отвар, нарезать на кубики 1-2 картофеля и варить в 2 литрах воды в течение 20-30 минут. После этого отвар нужно процедить и дать остыть. Разведите отвар водой в пропорции 1:3 и поливайте растения раз в неделю.



Картофельный отвар / Фото shuba.life

Комнатные растения можно подкармливать настоями разных трав. К примеру, из крапивы. Надо собрать несколько листьев свежей крапивы, залить горячей водой и настоять в течение часа. Затем разбавить настой водой в соотношении 1:5 и полить растения.



Крапива / Фото Depositphotos

Подкормка комнатных растений чесноком может быть полезным благодаря его антимикробным и противогрибковым свойствам. Чтобы сделать такой раствор, нужно мелко порезать 2-3 зубчика чеснока и залить их 1 литром воды. Настаиваем в течение суток, после чего можно развести водой в пропорции 1:5 и использовать для полива комнатных растений. Но часто использовать такой способ не рекомендуется.



Зубцы чеснока / Фото Школа жизни