Капусту в серпні треба підгодувати: 4 ефективні засоби, які підійдуть
Вдала підгодівля – одна з складових хорошого урожаю. Без цього неможливий повноцінний розвиток головок, зокрема, капусти.
Деякі городники вважають, що капусту слід підгодовувати тільки навесні, а влітку – сама по собі буде рости. Це не так. 24 Канал підкаже кілька засобів, які слід використати, якщо ви хочете великі та соковиті головки капусти.
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Чим підгодовувати капусти: дієві засоби
Хороша ідея, чим підживити головки капусти – розчин, приготовлений з сульфат калію і суперфосфату. Треба розбавити по 1 столовій ложці кожної речовини у відрі води. Вносять таке добриво під корінь. Головки будуть міцнішими та соковитішими завдяки йому.
Потужним засобом, який не лише активізує розвиток головок, але й захистить від шкідників є доломітове борошно. Треба просто внести в землю та перекопати з ним.
Доломітове борошно / Фото "Епіцентр"
А посилить дію такого засобу борна кислота. Знадобиться 6-8 грамів борної кислоти та 1 кілограм доломітового борошна. Слід все розмішати та внести під кожен качан десь 5 столових ложок засобу.
Борна кислота / Фото "Ковалент"
- Після внесення порошку, фахівці радять розпушити ґрунт на капустяних грядках, підсунувши засіб під саме коріння.
Великі головки капусти складно уявити, якщо не внести й таку підгодівлю, як компост. Спосіб застосування – простий. Потрібно трохи компосту внести під кожен качан та полити.
- Експерти стверджують, що завдяки такому засобу, капуста буде тривалий час стояти та не гнити.