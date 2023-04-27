Зацвіте на все подвір'я: чим підживити гортензію, щоб вона росла

Гортензії – декоративні рослини, якими прикрашають сади, ландшафти і навіть приміщення. Їм потрібно достатньо світла, вологої землі та поливу. Важливо знати, як і чим підживити цю квітку.

Гортензія – дуже красива квітка. Вона відома своїми густими, круглими суцвіттями з великою палітрою білого, рожевого, синього або фіолетового кольорів. Потрібно врахувати особливості догляду за нею, бо вона може бути примхливою квіткою. Чим підживити гортензію – підкаже 24 Канал.

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Чим удобрювати гортензію

Гортензії добре ростуть на родючих та вологих ґрунтах. Тому для їх повноцінного росту та цвітіння треба забезпечити їх поживними речовинами. Основними корисними елементами для гортензій є азот, фосфор, калій, кальцій та магній.



Красиві гортензії / Фото Procherk.info

Для підживлення гортензій потрібно використовувати органічні та мінеральні добрива. Найкращий час для підживлення гортензії – весна, до початку активного зростання і цвітіння.

Органічні добрива можна застосовувати у вигляді компосту, перегною, торфу або інших природних добрив. Вони мають достатню кількість поживних речовин та допомагають зберігати вологу в ґрунті.



Гній / Фото Junkstore

Мінеральні добрива мають багато поживних елементів та швидко діють. Рекомендується використовувати спеціальні добрива для гортензій, які містять достатню кислотність.

Важливо пам'ятати, що перед використанням будь-якого добрива треба вивчити інструкцію та дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

Коли удобрювати гортензію