Гарбуз буде як голова: чим підгодувати овоч наприкінці літа

Гарбуз вважають одним із найбільш невибагливих овочів на городі, разом із огірком. Він швидко розвивається та не потребує великих поливів. Що ще треба знати?

Для того, щоб гарбузи мали кращий смак, варто періодично їх насичувати корисними речовинами. Тож подбаймо про якісну підгодівлю. 24 Канал зібрав найефективніші добрива, якими варто підживити гарбузи в серпні.

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Чим краще підгодувати гарбузи в серпні

Гній – та речовина, яка збагатить гарбузи та землю під ними. До того ж стане вищою родючість ґрунту. Підгодівлю вносять, коли плоди ще малі. Дозування: 1 відро гною слід розбавити 5 відрами води.

Хай бродить 2-3 доби. Після цього треба розчинити настій ще 5 відрами води. Під кожен кущ внесіть 3 літри.



Гній / Фото Travelite Agro

Корисним підживленням для гарбузів стане деревний попіл. Вам знадобиться:

1 склянка попелу;

1 склянка оцту;

10 літрів води.

З'єднайте всі речовини, помішайте та процідіть. Тепер можете вносити речовини під корінь. Така суміш допоможе збільшити розмір плодів та зробить їх солодшими.



Попіл / Фото Depositphotos

У серпні гарбузи добре підживити настоєм з кропиви та кульбаб. Їх можна виривати навіть з корінням. Тоді потрібно порізати, залити водою. Хай бродить 10-14 днів. 1 літр настою треба розбавити 1 відром води.



Кропива / Фото Canva

Коли гарбузи цвітуть, потрібно підживлювати їх борною кислотою, але поза коренем. Завдяки такій речовині кількість плодів збільшується щонайменше вдвічі.



Борна кислота / Фото "Ковалент"