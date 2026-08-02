Якщо вам подобаються мелодійні європейські імена, то зверніть свою увагу на чеські варіанти. Вони дуже близькі до українських, але мають свій особливий шарм та гарне звучання.

24 Канал зібрав чудову добірку чеських імен для хлопчиків. Перегляньте нашу добірку та оберіть варіант, який вам найбільше припав до душі.

Чеські імена для хлопчиків

Якуб – одне з найпопулярніших імен у Чехії, яке означає "той, хто йде за п'ятами".

– одне з найпопулярніших імен у Чехії, яке означає "той, хто йде за п'ятами". Матяш – трактується як "дар Божий".

– трактується як "дар Божий". Філіп – перекладається як "той, хто любить коней".

– перекладається як "той, хто любить коней". Ондржей – чеський відповідник імені Андрій, яке означає "мужній" та "хоробрий".

– чеський відповідник імені Андрій, яке означає "мужній" та "хоробрий". Вацлав – трактується як "найславніший".

– трактується як "найславніший". Войтех – перекладається як "утіха воїна" або "радість у бою".

– перекладається як "утіха воїна" або "радість у бою". Яромир – означає "славний" або "великий".

– означає "славний" або "великий". Вілем – трактується як "захисник".

– трактується як "захисник". Радім – перекладається як "той, хто приносить радість".

– перекладається як "той, хто приносить радість". Мілан – означає "милий" або "любий".

– означає "милий" або "любий". Любош – трактується як "любий" або "той, що несе любов".

– трактується як "любий" або "той, що несе любов". Марек – перекладається як "воїн" або "могутній".

– перекладається як "воїн" або "могутній". Ян – означає "Бог милостивий".

Походження імен / Фото Magnific

А якщо у вашій родині очікується поповнення дівчинкою або ви просто хочете порівняти варіанти, ми не забули й про маленьких принцес. Наша редакція підготувала окрему добірку з наймилозвучнішими та найніжнішими чеськими жіночими іменами. Переходьте за посиланням, зберігайте собі та обирайте те саме ідеальне ім'я для малечі!