У Чехії до вибору імені завжди ставилися з особливою повагою, віддаючи перевагу варіантам із вираженим значенням та гарним походженням. Багато з них стають усе популярнішими й за межами країни завдяки своїй універсальності та елегантності.

24 Канал зібрав добірку красивих чеських імен для дівчаток разом із їхнім значенням. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на народження дівчинки.

Чеські імена для дівчаток

Власта – означає "володарка" або "владна".

– означає "володарка" або "владна". Даніка – перекладається як "ранкова зоря".

– перекладається як "ранкова зоря". Лібуше – його пов'язують із засновницею Праги, княгинею Лібуше. Воно трактується як "люба" або "мила".

– його пов'язують із засновницею Праги, княгинею Лібуше. Воно трактується як "люба" або "мила". Алена – у Чехії це самостійне ім'я, яке найчастіше вважають скороченням від Магдалини. Воно перекладається як "та, що походить з Магдали" або "вежа".

– у Чехії це самостійне ім'я, яке найчастіше вважають скороченням від Магдалини. Воно перекладається як "та, що походить з Магдали" або "вежа". Маркета – чеська форма імені Маргарита, яке означає "перлина".

– чеська форма імені Маргарита, яке означає "перлина". Тереза – надзвичайно популярне ім'я в Чехії. За найпопулярнішою версією, воно перекладається як "мисливиця".

– надзвичайно популярне ім'я в Чехії. За найпопулярнішою версією, воно перекладається як "мисливиця". Елішка – чеська форма імені Єлизавета. Воно означає "мій Бог – обітниця".

– чеська форма імені Єлизавета. Воно означає "мій Бог – обітниця". Луція – трактується як "світла".

– трактується як "світла". Беата – перекладається як "щаслива" або "благословенна".

Походження імен / Фото Magnific

Якщо ви шукаєте натхнення серед традицій інших народів світу або хочете дізнатися більше про походження європейських імен, то перегляньте нашу іншу добірку. Ми зібрали найцікавіші рідкісні імена, розповіли про їхні справжні значення та підготували зручні шпаргалки для батьків, які підбирають ідеальне ім'я для малюка.