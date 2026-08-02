Если вам нравятся мелодичные европейские имена, то обратите внимание на чешские варианты. Они очень близки к украинским, но обладают своим особым шармом и красивым звучанием.

24 Канал собрал замечательную подборку чешских имен для мальчиков. Ознакомьтесь с нашей подборкой и выберите вариант, который вам больше всего понравился.

Чешские имена для мальчиков

  • Якуб – одно из самых популярных имен в Чехии, которое означает "тот, кто следует по пятам".
  • Матяш – трактуется как "дар Божий".
  • Филипп – переводится как "любящий лошадей".
  • Ондржей – чешский аналог имени Андрей, означающего "мужественный" и "храбрый".
  • Вацлав – означает "самый славный".
  • Войтех – переводится как "утешение воина" или "радость в бою".
  • Яромир – означает "славный" или "большой".
  • Вилем – означает "защитник".
  • Радим – переводится как "тот, кто приносит радость".
  • Милан – означает "милый" или "любимый".
  • Любош – означает "милый" или "что несет любовь".
  • Марек – переводится как "воин" или "могущественный".
  • Ян – означает "Бог милостивый".

Происхождение именПроисхождение имен / Фото Magnific

А если в вашей семье ожидается пополнение в лице девочки или вы просто хотите сравнить варианты, мы не забыли и о маленьких принцессах. Наша редакция подготовила отдельную подборку самых мелодичных и нежных чешских женских имен. Переходите по ссылке, сохраняйте себе и выбирайте то самое идеальное имя для малышки!