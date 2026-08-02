Если вам нравятся мелодичные европейские имена, то обратите внимание на чешские варианты. Они очень близки к украинским, но обладают своим особым шармом и красивым звучанием.

24 Канал собрал замечательную подборку чешских имен для мальчиков. Ознакомьтесь с нашей подборкой и выберите вариант, который вам больше всего понравился.

Чешские имена для мальчиков

Якуб – одно из самых популярных имен в Чехии, которое означает "тот, кто следует по пятам".

– одно из самых популярных имен в Чехии, которое означает "тот, кто следует по пятам". Матяш – трактуется как "дар Божий".

– трактуется как "дар Божий". Филипп – переводится как "любящий лошадей".

– переводится как "любящий лошадей". Ондржей – чешский аналог имени Андрей, означающего "мужественный" и "храбрый".

– чешский аналог имени Андрей, означающего "мужественный" и "храбрый". Вацлав – означает "самый славный".

– означает "самый славный". Войтех – переводится как "утешение воина" или "радость в бою".

– переводится как "утешение воина" или "радость в бою". Яромир – означает "славный" или "большой".

– означает "славный" или "большой". Вилем – означает "защитник".

– означает "защитник". Радим – переводится как "тот, кто приносит радость".

– переводится как "тот, кто приносит радость". Милан – означает "милый" или "любимый".

– означает "милый" или "любимый". Любош – означает "милый" или "что несет любовь".

– означает "милый" или "что несет любовь". Марек – переводится как "воин" или "могущественный".

– переводится как "воин" или "могущественный". Ян – означает "Бог милостивый".

Происхождение имен / Фото Magnific

А если в вашей семье ожидается пополнение в лице девочки или вы просто хотите сравнить варианты, мы не забыли и о маленьких принцессах. Наша редакция подготовила отдельную подборку самых мелодичных и нежных чешских женских имен. Переходите по ссылке, сохраняйте себе и выбирайте то самое идеальное имя для малышки!