Если вам нравятся мелодичные европейские имена, то обратите внимание на чешские варианты. Они очень близки к украинским, но обладают своим особым шармом и красивым звучанием.
24 Канал собрал замечательную подборку чешских имен для мальчиков. Ознакомьтесь с нашей подборкой и выберите вариант, который вам больше всего понравился.
Чешские имена для мальчиков
- Якуб – одно из самых популярных имен в Чехии, которое означает "тот, кто следует по пятам".
- Матяш – трактуется как "дар Божий".
- Филипп – переводится как "любящий лошадей".
- Ондржей – чешский аналог имени Андрей, означающего "мужественный" и "храбрый".
- Вацлав – означает "самый славный".
- Войтех – переводится как "утешение воина" или "радость в бою".
- Яромир – означает "славный" или "большой".
- Вилем – означает "защитник".
- Радим – переводится как "тот, кто приносит радость".
- Милан – означает "милый" или "любимый".
- Любош – означает "милый" или "что несет любовь".
- Марек – переводится как "воин" или "могущественный".
- Ян – означает "Бог милостивый".
Происхождение имен / Фото Magnific
А если в вашей семье ожидается пополнение в лице девочки или вы просто хотите сравнить варианты, мы не забыли и о маленьких принцессах. Наша редакция подготовила отдельную подборку самых мелодичных и нежных чешских женских имен. Переходите по ссылке, сохраняйте себе и выбирайте то самое идеальное имя для малышки!Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram