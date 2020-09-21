Знамените голлівудське подружжя Демі Мур та Брюс Вілліс після розлучення залишилося у теплих та хороших стосунках. Вони відпочивають сім'ями, разом проводили карантин, а тепер акторка поділилася архівною світлиною, де позує разом із колишнім на червоній доріжці.

Американська актриса вирішила потішити понад 2-мільйонну аудиторію підписників архівним кадром. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала архівний знімок.

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Знімок був зроблений у 1987 році. Тоді пара відвідала червону доріжку церемонії Еммі. Закохані постали перед камерами у розкішних вечірніх аутфітах. Ймовірно, Демі зробила цю публікацію, оскільки саме вчора відбулася ця щорічна церемонія.

1987 рік. Приїхали на церемонію Еммі на стилі,

– написала в дописі зірка.



Архівне фото Демі Мур та Брюса Вілліса / Instagram / @demimoore

Така публікація спричинила активні обговорення в коментарях серед фоловерів Демі Мур. Користувачі мережі здебільшого розкритикували знаменитість за поширення фото з ексчоловіком.

Демі, може пора відпустити всіх своїх колишніх і жити далі?

Минуло 35 років. Професійна терапія може тобі допомогти.

Він одружений! Почни жити своїм життям.

Проте є й ті, хто зазначають, що це одна із найкрасивіших пар Голлівуду.

Двоє найкрасивіших людей.

Я хотіла б повернутися у 80-ті.

Чудова пара.

Що відомо про шлюб Демі Мур та Брюса Вілліса?

Голлівудські актори одружилися у 1982 році. Тоді Брюс лише розпочинав свою зіркову кар'єру. Подружжя вважали однією з найкрасивіших пар Голлівуду. За час союзу закохані тричі стали батьками. Вони виховують дітей Румер Гленн Уїлліс, Скаут Лару Вілліс і Таллулу Бель Вілліс. У 2000 році стало відомо про їхнє неочікуване розлучення, що стало справжнім потрясінням у світі шоу-бізнесу.