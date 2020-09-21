Знаменитая голливудская пара Деми Мур и Брюс Уиллис после развода осталась в теплых и хороших отношениях. Они отдыхают семьями, вместе проводили карантин, а теперь актриса поделилась архивной фотографией, где позирует вместе с бывшим на красной дорожке.

Американская актриса решила порадовать двухмиллионную аудиторию подписчиков архивным кадром. На личной странице в Инстаграме она опубликовала архивный снимок.

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Снимок был сделан в 1987 году. Тогда пара посетила красную дорожку церемонии Эмми. Влюбленные появились перед камерами в роскошных вечерних аутфитах. Вероятно, Деми сделала эту публикацию, поскольку именно вчера прошла эта ежегодная церемония.

1987 год. Приехали на церемонию Эмми на стиле,

– написала в посте звезда.



Архивное фото Деми Мур и Брюса Уиллиса / Instagram / @demimoore

Такая публикация вызвала активные обсуждения в комментариях среди фолловеров Деми Мур. Пользователи сети в основном раскритиковали знаменитость за распространение фото с экс-супругом.

Деми, может пора отпустить всех своих бывших и жить дальше?

Прошло 35 лет. Профессиональная терапия может тебе помочь.

Он женат! Начни жить своей жизнью.

Однако есть и те, кто отмечают, что это одна из самых красивых пар Голливуда.

Двое красивых людей.

Я хотела бы вернуться в 80-е.

Замечательная пара.

Что известно о браке Деми Мур и Брюса Уиллиса?

Голливудские актеры поженились в 1982 году. Тогда Брюс только начинал свою звездную карьеру. Супруги считались одной из самых красивых пар Голливуда. За время союза влюбленные трижды стали родителями. Они воспитывают детей Румер Гленн Уиллис, Скаут Лару Уиллис и Таллулу Бель Уиллис. В 2000 году стало известно об их неожиданном разводе, что стало настоящим потрясением в мире шоу-бизнеса.