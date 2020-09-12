Американская актриса Деми Мур даже в 57 лет поражает сеть своей внешностью и безупречной фигурой. Но на этот раз Деми показала свое милое детское фото и растрогала фанов

57-летняя голливудская актриса Деми Мур совсем не выглядит на свой возраст. Непревзойденная внешность и безупречная фигура неоднократно это доказывают. Однако на этот раз Деми в своем инстаграме опубликовала архивное фото, где показала себя еще ребенком.

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На черно-белой фотографии маленькая Деми позирует, сидя на деревянных досках. Ранее актриса неоднократно признавалась, что у нее было неблагополучное детство и подростковый период жизни. Но, тем не менее, она радостно улыбается и смотрит не в камеру. Фотографу удалось поймать милый момент детского счастья.

На детской фотографии тогда будущая актриса изображена в майке и мини шортах, скорее всего, фото сделано летом. А короткое каре изрядно ей подходит.

Маленькая Деми, момент счастья,

– написала Мур под фотографией.

Трогательное фото сразу же очаровало сеть. "Этот снимок заставил меня улыбаться снаружи и внутри", "Эта девочка прекрасна", "Очень мило! Ты красива всегда", "Необыкновенно очаровательно", – написали поклонники в комментариях.



Детская фотография Деми Мур / Instagram / @demimoore