Американська акторка Демі Мур навіть у 57 років вражає мережу своєю зовнішністю та бездоганною фігурою. Але цього разу Демі показала своє миле дитяче фото та зворушила фанів

57-річна голлівудська акторка Демі Мур зовсім не виглядає на свій вік. Неперевершена зовнішність та бездоганна фігура неодноразово це доводять. Однак цього разу Демі в своєму інстаграмі опублікувала архівне фото, де показала себе ще дитиною.

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На чорно-білій світлині маленька Демі позує, сидячи на дерев'яних дошках. Раніше акторка неодноразово зізнавалась, що в неї було неблагополучне дитинство й підлітковий період життя. Але, тим не менш, вона радісно усміхається й дивиться не в камеру. Фотографу вдалося зловити милий момент дитячого щастя.

На дитячій світлині тоді майбутня акторка зображена в майці та мінішортах, скоріш за все, фото зроблено влітку. А коротке каре неабияк їй пасує.

Маленька Демі, момент щастя,

– написала Мур під світлиною.

Зворушливе фото одразу ж зачарувало мережу. "Цей знімок змусив мене усміхатися ззовні й всередині", "Ця дівчинка прекрасна", "Дуже мило! Ти красива завжди", "Надзвичайно чарівно", – написали шанувальники в коментарях.



Дитяча світлина Демі Мур / Instagram / @demimoore