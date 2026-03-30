Цей дизайн виглядає ніжно, але водночас ефектно, і гармонійно пасує як до коротких, так і до довгих нігтів будь-якої форми, як пише видання Cosmopolitan.
Вас також може зацікавити Ви точно їх захочете: ці штани замінили джинси і стали головним хітом весни 2026
Що таке cherry blossom nails і як їх зробити?
Це дизайн манікюру, натхненний цвітом сакури (японської вишні). Його особливість – делікатні малюнки гілочок і дрібних квітів у світлих рожевих і білих відтінках.
Cherry blossom nails можна зробити по-різному. Наприклад, намалювати цвіт вишні на нюдовій основі – ніжно-рожевій або персиковій.
Cherry blossom nails / Фото з Pinterest
Також гарно виглядає омбре з плавними переходами кольорів.
Cherry blossom nails та градієнт / Фото з Pinterest
Ще один варіант – поєднати квітковий принт з класичним френчем.
Cherry blossom nails та френч / Фото з Pinterest
До речі, видання Vogue напередодні писало, що цьогоріч знову набирає квадратна форма нігтів.
Який ще манікюр зараз у тренді?
- Популярність набирають так звані "розмиті" нігті. Їхня особливість у м'якому, ніби затуманеному ефекті.
- Ще один актуальний варіант – нефритовий дизайн, який імітує текстуру каменю з характерними зеленими переливами та молочними вкрапленнями.
- Окремо варто виділити "джинсовий" манікюр – це відтінки, натхненні денімом: від темного індиго до ефекту "варених" джинсів.