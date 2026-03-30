Цей дизайн виглядає ніжно, але водночас ефектно, і гармонійно пасує як до коротких, так і до довгих нігтів будь-якої форми, як пише видання Cosmopolitan.

Що таке cherry blossom nails і як їх зробити?

Це дизайн манікюру, натхненний цвітом сакури (японської вишні). Його особливість – делікатні малюнки гілочок і дрібних квітів у світлих рожевих і білих відтінках.

Cherry blossom nails можна зробити по-різному. Наприклад, намалювати цвіт вишні на нюдовій основі – ніжно-рожевій або персиковій.

Cherry blossom nails / Фото з Pinterest

Також гарно виглядає омбре з плавними переходами кольорів.

Cherry blossom nails та градієнт / Фото з Pinterest

Ще один варіант – поєднати квітковий принт з класичним френчем.

Cherry blossom nails та френч / Фото з Pinterest

До речі, видання Vogue напередодні писало, що цьогоріч знову набирає квадратна форма нігтів.

