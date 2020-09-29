Студія "Кварталу 95"оголосила про рішення скасувати свої концерти в Білорусі. Таке рішення вони пов'язують з поточними подіями у світі та країні.

Про рішення творчого об'єднання "Кварталу 95" скасувати свої концерти вони повідомили на офіційній сторінці в інстаграмі.

До слова Зйомки нового серіалу від "Кварталу 95" почали зі сцени в ліжку: фото

Концерти студії "Кварталу 95" у Білорусі були заплановані на листопад цього року. Однак, за словами об'єднання, зважаючи на поточні події у світі та країні, вони вирішили скасувати заходи.

Друзі, заплановані концерти "Вечірнього Кварталу" в Білорусі в листопаді не відбудуться у зв'язку з поточними подіями в світі і країні,

– написали на офіційній сторінці.

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