Через події в країні: "Квартал 95" скасував концерти в Білорусі
Студія "Кварталу 95"оголосила про рішення скасувати свої концерти в Білорусі. Таке рішення вони пов'язують з поточними подіями у світі та країні.
Про рішення творчого об'єднання "Кварталу 95" скасувати свої концерти вони повідомили на офіційній сторінці в інстаграмі.
До слова Зйомки нового серіалу від "Кварталу 95" почали зі сцени в ліжку: фото
Концерти студії "Кварталу 95" у Білорусі були заплановані на листопад цього року. Однак, за словами об'єднання, зважаючи на поточні події у світі та країні, вони вирішили скасувати заходи.
Друзі, заплановані концерти "Вечірнього Кварталу" в Білорусі в листопаді не відбудуться у зв'язку з поточними подіями в світі і країні,
– написали на офіційній сторінці.
Що відбувається в Білорусі: головне
- Нагадаємо, що вже більше двох місяців з 9 серпня білоруси масово виходять на мітинги та протести проти режиму Лукашенка.
- На виборах офіційні результати стверджують, що переміг він, однак масові фальсифікації та свідчення очевидців говорять про перемогу Світлани Тихановської.
- Білоруські силовики влаштували жорстокий розгін протестів з 9 по 12 серпня.
- З початку мітингів 5 людей загинуло, ще кілька сотень поранені, й тисячі затримані.
- З 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, а деякі звільняються.
- 23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, яку не показували по телебаченню, незважаючи на чинне законодавство.
- 29 вересня Світлана Тихановська зустрілась з президентом Франції Емануелем Макроном. Також вона планує зустрітися з Ангелою Меркель.
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