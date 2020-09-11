У Києві стартували зйомки комедійного серіалу "Жити з Надією". Проєкт взялись екранізувати представники "Кварталу 95". І почали зйомки з пікантної сцени в ліжку.

Що відомо про серіал "Жити з Надією"

Інформацію про зйомки поширили на офіційному сайті "Кварталу 95". Режисером нового проєкту став Андрій Сілкін, який розповів про зворушливий сюжет стрічки.

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У центрі подій – історія молодого архітектора Олексія. Він стає опікуном для старенької бабусі Надії Альбертівни в обмін на квартиру в спадок. Нерухомість розташована у центрі столиці, тому прибуток Олексій може тільки уявити. Проте головний герой і не підозрює, які секрети приховує опікунка. До того ж Надія Альбертівна переконана, що саме її допомога потрібна архітектору, тому залюбки втручається в його особисте життя. З цього і почнуться курйозні пригоди героїв, які зможуть і зворушити, і розсмішити глядачів.

Ця історія з нашого циклу, який ми знімаємо для каналу "Україна", напевно, найбільш зворушлива, камерна, драматична, але ми все одно не йдемо далеко від комедійного жанру,

– прокоментував Андрій Сілкін.

Зйомки серіалу і акторський склад

Знімальний майданчик "Жити з Надією" розгорнули в Києві. Там планують відзняти 4 серії стрічки, роботу над якими завершать до кінця 2020 року. У перший знімальний день автори серіалу не обійшлись без кінотрадицій: у мережу потрапили кадри, на який видно, як режисер розбиває іменну тарілку.



Почались зйомки серіалу "Жити з Надією" / Фото Пресслужба серіалу

А от знімати серіал вирішили почати з пікантної сцени в ліжку. На кадрі позувала актриса Наталка Денисенко та Костянтин Темляк.

За сценарієм, я – приваблива спокусниця, і це вже звичне для мене амплуа. Зі своїм партнером Костянтином я познайомилася лише під час кастингів. До речі, зі студією "Квартал 95" я співпрацюю вперше і зізнаюся, це була моя мрія – попрацювати з цією командою професіоналів, – розповіла Наталка Денисенко.



Новий серіал від "Кварталу 95" / Фото Пресслужба серіалу

Головні ролі в серіалі "Жити з Надією" отримали актори:

Тетяна Печонкіна

Костянтин Темляк

Наталка Денисенко

Дар'я Баріхашвілі

Олег Загородній

Алла Масленніков



Знімальна група "Жити з Надією" / Фото Пресслужба серіалу



Головні актори стрічки "Жити з Надією" / Фото Пресслужба серіалу