Съемки нового сериала от "Квартала 95" начали со сцены в постели: фото
В Киеве стартовали съемки комедийного сериала "Жить с Надеждой". Проект взялись экранизировать представители "Квартала 95". И начали съемки с пикантной сцены в постели.
Что известно о сериале "Жить с Надеждой"
Информацию о съемках распространили на официальном сайте "Квартала 95". Режиссером нового проекта стал Андрей Силкин, который рассказал о трогательном сюжете ленты.
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В центре событий – история молодого архитектора Алексея. Он становится опекуном для старушки Надежды Альбертовны в обмен на квартиру в наследство. Недвижимость расположена в центре столицы, поэтому прибыль Алексей может только представить. Однако главный герой и не подозревает, какие секреты скрывает опекунша. К тому же Надежда Альбертовна убеждена, что именно ее помощь нужна архитектору, поэтому охотно вмешивается в его личную жизнь. С этого и начнутся курьезные приключения героев, которые смогут и растрогать, и рассмешить зрителей.
Эта история из нашего цикла, который мы снимаем для канала "Украина", наверное, самая трогательная, камерная, драматическая, но мы все равно не уходим далеко от комедийного жанра,
– прокомментировал Андрей Силкин.
Съемки сериала и актерский состав
Съемочную площадку "Жить с Надеждой" развернули в Киеве. Там планируют снять 4 серии ленты, работу над которыми завершат до конца 2020 года. В первый съемочный день авторы сериала не обошлись без кинотрадиций: в сеть попали кадры, на которых видно, как режиссер разбивает именную тарелку.
Начались съемки сериала "Жить с Надеждой" / Фото пресс-службы сериала
А вот снимать сериал решили начать с пикантной сцены в постели. В кадре позировала актриса Наталья Денисенко и Константин Темляк.
По сценарию, я – привлекательная соблазнительница, и это уже привычное для меня амплуа. Со своим партнером Константином я познакомилась только во время кастингов. Кстати, со студией "Квартал 95" я сотрудничаю впервые и признаюсь, это была моя мечта – поработать с этой командой профессионалов,
– рассказала Наталья Денисенко.
Новый сериал от "Квартала 95" / Фото пресс-службы сериала
Главные роли в сериале "Жить с Надеждой" получили актеры:
- Татьяна Печенкина
- Константин Темляк
- Наталья Денисенко
- Дарья Барихашвили
- Олег Загородний
- Алла Масленников
Съемочная группа "Жить с Надеждой" / Фото пресс-службы сериала
Главные актеры фильма "Жить с Надеждой" / Фото пресс-службы сериала
Сериал "Жить с Надеждой" от "Квартала 95" / Фото пресс-службы сериала