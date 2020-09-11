В Киеве стартовали съемки комедийного сериала "Жить с Надеждой". Проект взялись экранизировать представители "Квартала 95". И начали съемки с пикантной сцены в постели.

Что известно о сериале "Жить с Надеждой"

Информацию о съемках распространили на официальном сайте "Квартала 95". Режиссером нового проекта стал Андрей Силкин, который рассказал о трогательном сюжете ленты.

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В центре событий – история молодого архитектора Алексея. Он становится опекуном для старушки Надежды Альбертовны в обмен на квартиру в наследство. Недвижимость расположена в центре столицы, поэтому прибыль Алексей может только представить. Однако главный герой и не подозревает, какие секреты скрывает опекунша. К тому же Надежда Альбертовна убеждена, что именно ее помощь нужна архитектору, поэтому охотно вмешивается в его личную жизнь. С этого и начнутся курьезные приключения героев, которые смогут и растрогать, и рассмешить зрителей.

Эта история из нашего цикла, который мы снимаем для канала "Украина", наверное, самая трогательная, камерная, драматическая, но мы все равно не уходим далеко от комедийного жанра,

– прокомментировал Андрей Силкин.

Съемки сериала и актерский состав

Съемочную площадку "Жить с Надеждой" развернули в Киеве. Там планируют снять 4 серии ленты, работу над которыми завершат до конца 2020 года. В первый съемочный день авторы сериала не обошлись без кинотрадиций: в сеть попали кадры, на которых видно, как режиссер разбивает именную тарелку.

Начались съемки сериала "Жить с Надеждой" / Фото пресс-службы сериала

А вот снимать сериал решили начать с пикантной сцены в постели. В кадре позировала актриса Наталья Денисенко и Константин Темляк.

По сценарию, я – привлекательная соблазнительница, и это уже привычное для меня амплуа. Со своим партнером Константином я познакомилась только во время кастингов. Кстати, со студией "Квартал 95" я сотрудничаю впервые и признаюсь, это была моя мечта – поработать с этой командой профессионалов,

– рассказала Наталья Денисенко.

Новый сериал от "Квартала 95" / Фото пресс-службы сериала

Главные роли в сериале "Жить с Надеждой" получили актеры:

Татьяна Печенкина

Константин Темляк

Наталья Денисенко

Дарья Барихашвили

Олег Загородний

Алла Масленников

Съемочная группа "Жить с Надеждой" / Фото пресс-службы сериала

Главные актеры фильма "Жить с Надеждой" / Фото пресс-службы сериала

Сериал "Жить с Надеждой" от "Квартала 95" / Фото пресс-службы сериала