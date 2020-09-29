Студия "Квартала 95" объявила о решении отменить свои концерты в Беларуси. Такое решение они связывают с текущими событиями в мире и стране.

О решении творческого объединения "Квартала 95" отменить свои концерты они сообщили на официальной странице в инстаграме.

К слову Съемки нового сериала от "Квартала 95" начали со сцены в постели: фото

Концерты студии "Квартала 95" в Беларуси были запланированы на ноябрь этого года. Однако, по словам объединения, учитывая текущие события в мире и стране, они решили отменить мероприятия.

Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране,

– написали на официальной странице.

Что происходит в Беларуси: главное