Из-за событий в стране: "Квартал 95" отменил концерты в Беларуси
Студия "Квартала 95" объявила о решении отменить свои концерты в Беларуси. Такое решение они связывают с текущими событиями в мире и стране.
О решении творческого объединения "Квартала 95" отменить свои концерты они сообщили на официальной странице в инстаграме.
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Концерты студии "Квартала 95" в Беларуси были запланированы на ноябрь этого года. Однако, по словам объединения, учитывая текущие события в мире и стране, они решили отменить мероприятия.
Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране,
– написали на официальной странице.
Что происходит в Беларуси: главное
- Напомним, что уже более двух месяцев с 9 августа белорусы массово выходят на митинги и протесты против режима Лукашенко.
- На выборах официальные результаты утверждают, что победил он, однако массовые фальсификации и свидетельства очевидцев говорят о победе Светланы Тихановской.
- Белорусские силовики устроили жестокий разгон протестов с 9 по 12 августа.
- С начала митингов 5 человек погибли, еще несколько сотен ранены, и тысячи задержаны.
- С 11 августа началась всенародная забастовка. Работники предприятий устроили саботаж работы, а некоторые увольняются.
- 23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, которую не показывали по телевидению, несмотря на действующее законодательство.
- 29 сентября Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Также она планирует встретиться с Ангелой Меркель.
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