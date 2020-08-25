34-річна американська співачка Сіара рівно місяць тому народила третю дитину – хлопчика Віна Гаррісона Вілсона. Тепер жінка вирішила зайнятись своєю фігорою та позбавитись зайвої ваги, набутої під час вагітності.

Про це популярна співачка заявила у своєму інстаграмі. Сіара опублікувала фото, під яким написала, що з 25 серпня починає боротьбу із зайвими кілограмами.

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22 кілограми! Наш ігровий план стартує завтра! Не знаю, наскільки це буде легко, враховуючи, що у мене зараз троє дітей. Буду дуже ретельно працювати над цим. Вперед, мамочка!

– підписала світлину з відвертим декольте зірка.

Інші знаменитості та вірні прихильники підтримали артистку у її цілеспрямованості та побажали якнайшвидше досягнути бажаних результатів. Раніше Сіара розповідала, що намагається пити щодня близько семи літрів води та правильно харчуватись, паралельно підтримуючи фізичну форму. Саме тому до третьої вагітності зірка мала чудові спортивні форми, фотографії яких LifeStyle 24 пропонує вам переглянути.