34-летняя американская певица Сиара ровно месяц назад родила третьего ребенка – мальчика Вина Гаррисона Уилсона. Теперь женщина решила заняться своей фигурой и избавиться от лишнего веса, приобретенного во время беременности.

Об этом популярная певица заявила в своем инстаграме. Сиара опубликовала фото, под которым написала, что с 25 августа начинает борьбу с лишними килограммами.

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22 килограмма! Наш игровой план стартует завтра! Не знаю, насколько это будет легко, учитывая, что у меня сейчас трое детей. Буду очень тщательно работать над этим. Вперед, мамочка!

- подписала фотографию с откровенным декольте звезда.

Другие знаменитости и верные поклонники поддержали артистку в ее целеустремленности и пожелали как можно быстрее достичь желаемых результатов. Ранее Сиара рассказывала, что старается пить ежедневно около семи литров воды и правильно питаться, параллельно поддерживая физическую форму. Именно поэтому до третьей беременности звезда имела великолепные спортивные формы, фотографии которых LifeStyle 24 предлагает вам просмотреть.