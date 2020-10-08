Популярна американська співачка Кеті Перрі близько шести місяців тому народила дівчинку. Очевидно, що жінка вже відновилась від пологів та повернулась до звичного режиму. Зірка працює в шоу American Idol.

27 серпня вперше стало відомо, що зіркові батьки Кеті Перрі та Орландо Блум вперше стали батьками. Втім, вже через 6 тижнів після пологів популярна поп-виконавиця повернулась до роботи.

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Про це свідчать світлини, опубліковані на сторінці в інстаграмі американського музичного шоу American Idol. На конкурсі Кеті Перрі виконує роль судді. За словами новоспеченої матусі, під час зйомок вона залишала донечку з батьком Орландо Блумом, а він чудово доглядав за дівчинкою.

Образ Кеті Перрі на зйомках шоу

На фото, що з'явилися в мережі, Кеті позує в стильному чорно-білому вбранні з принтом від модного бренду Christian Siriano. Зірка доповнила образ рукавичками, капелюшком та туфлями в тон, а на вухах виблискували чорні сережки з обрамленням.

Перрі вклала волосся пишними локонами та завершила стильний look яскравим макіяжем з довгими чорними стрілками. Співачка позувала поряд з іншими членами журі музичного конкурсу.

Варто зазначити, що Кеті Перрі бере участь в шоу American Idol з 2018 року. У зв'язку з пандемією коронавірусу творці конкурсу дотримуються всіх правил карантину та соціальної дистанції, тому судді сидять на відстані один від одного.