Популярная американская певица Кэти Перри около шести месяцев назад родила девочку. Очевидно, что женщина уже восстановилась от родов и вернулась к привычному режиму. Звезда работает в шоу American Idol.

27 августа впервые стало известно, что звездные родители Кэти Перри и Орландо Блум впервые стали родителями. Впрочем, уже через 6 недель после родов популярная поп-исполнительница вернулась к работе.

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Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные на странице в Инстаграме американского музыкального шоу American Idol. На конкурсе Кэти Перри исполняет роль судьи. По словам новоиспеченной мамочки, во время съемок она оставляла дочь с отцом Орландо Блумом, а он прекрасно ухаживал за девочкой.

Образ Кэти Перри на съемках шоу

На фото, появившихся в сети, Кэти позирует в стильном черно-белом наряде с принтом от модного бренда Christian Siriano. Звезда дополнила образ перчатками, шляпкой и туфлями в тон, а в ушах сверкали черные серьги с обрамлением.

Перри уложила волосы пышными локонами и завершила стильный look ярким макияжем с длинными черными стрелками. Певица позировала наряду с другими членами жюри музыкального конкурса.

Стоит отметить, что Кэти Перри участвует в шоу American Idol с 2018 года. В связи с пандемией коронавируса создатели конкурса соблюдают все правила карантина и социальной дистанции, поэтому судьи сидят на большом расстоянии друг от друга.