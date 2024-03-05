Напередодні свята LifeStyle 24 ділиться цікавими ідеями оригінальних букетів, які легко повторити вдома. Одну із цих незвичайних композицій можна подарувати дружині, мамі, подрузі, сестрі або дівчині.

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Солодкий букет

Для жінок, які полюбляють солодощі, чудово підійде солодкий букет. Візьміть улюблені цукерки, зефір, печиво або батончики та зробіть красиву композицію. Використайте стрічки та спеціальний папір для квітів.

Букет з зефіру / Фото "Саморобки"

Букет з цукерок / Фото My handmade

Букет з шоколадних цукерок / Фото "Самотужки"

Фруктовий букет

Якщо ж ваша мама, подруга або дружина веде здоровий спосіб життя, то букет з фруктів – вдала ідея. Однак тут також варто звернути увагу на смакові вподобання людини. Так ви точно її вразите.

Оригінальний фруктовий букет / Фото "Пустунчик"

Красивий весняний букет / Фото My handmade

Цікава ідея букета з фруктів / Фото "Самотужки"

Букет з паперу

Робити букет з паперу – це прекрасне заняття для батьків та дітей. Окрім того, на 8 березня малеча зможе потішити маму подарунком, зробленим власноруч. Тут варто проявити креатив, творчість та оригінальність.

Ромашки з паперу / Фото My handmade

Гарні квіти з паперу / Фото "Пустунчик"