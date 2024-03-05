Накануне праздника LifeStyle 24 делится интересными идеями оригинальных букетов, которые легко повторить дома. Одну из этих необычных композиций можно подарить жене, маме, подруге, сестре или девушке.

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Сладкий букет

Для женщин, которые любят сладости, прекрасно подойдет сладкий букет. Возьмите любимые конфеты, зефир, печенье или батончики и сделайте красивую композицию. Используйте ленты и специальную бумагу для цветов.

Букет из зефира / Фото "Саморобки"

Букет из конфет / Фото My handmade

Букет из шоколадных конфет / Фото "Самотужки"

Фруктовый букет

Если же ваша мама, подруга или жена ведет здоровый образ жизни, то букет из фруктов – удачная идея. Однако здесь также стоит обратить внимание на вкусовые предпочтения человека. Так вы точно его поразите.

Оригинальный фруктовый букет / Фото "Пустунчик"

Красивый весенний букет / Фото My handmade

Интересная идея букета из фруктов / Фото "Самотужки"

Букет из бумаги

Делать букет из бумаги – это прекрасное занятие для родителей и детей. Кроме того, на 8 марта малыши смогут порадовать маму подарком, сделанным собственноручно. Здесь стоит проявить креатив, творчество и оригинальность.

Ромашки из бумаги / Фото My handmade

Красивые цветы из бумаги / Фото "Пустунчик"