LifeStyle 24 подскажет, куда можно пойти 8 марта. Однако прежде всего нужно заботиться о своей безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Кстати Международный женский день 2024: будет ли в Украине выходной 8 марта

Просмотрите афишу событий в своем городе

Даже во время полномасштабного вторжения украинцы не забывают жить. В кинотеатрах и театрах проходят премьеры фильмов и спектаклей, звезды ездят по Украине со стендапами, концертами и другими выступлениями. Посмотрите, что интересного 8 марта будет в вашем городе и сходите на одно из событий.

Встретьтесь с подругами

В обычные дни бывает сложно выделить время для друзей, ведь многие работают или учатся. А Международный женский день – это прекрасная возможность, чтобы собрать всех ближайших подруг и провести его так, как вы любите. Например, можете встретиться у кого-то дома и сделать настоящий девичник.

Как отпраздновать 8 марта / Фото Canva

Прогуляйтесь по городу

На прошлой неделе к нам пришла долгожданная весна. Возможно, 8 марта повезет и на улице будет теплая погода, поэтому дома точно сидеть не стоит. Прогуляйтесь любимыми локациями своего города и выпейте вкусного кофе. Если же станет холодно, то можно прекрасно провести время в каком-то заведении.

Сходите на шопинг

Конечно, не нужно ждать праздника, чтобы сделать себе подарок. Однако, к сожалению, это привычная ситуация. Вытяните деньги, которые откладывали на желаемую вещь, и отправляйтесь за ней в магазин. Кроме того, можете взять с собой друзей, чтобы день прошел веселее, и придумать еще какую-то активность.