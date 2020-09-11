У дім успішного американського репера Емінема у штаті Мічиган пробрався невідомий чоловік. Він пошкодив майно зірки і погрожував йому вбивством. Інцидент трапився ще навесні цьогоріч, проте пресі стало відомо про нього лише зараз після судового слухання.

Про це пише газета The Detroit News. Особу чоловіка, який погрожував Емінему розправою, встановили. Ним став безхатько Меттью Девід Гьюза.

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Як чоловік вдерся в будинок Емінема?

Інцидент трапився на початку квітня в містечку Клінтон Тауншіп, що в штаті Мічиган. Як повідомив репер, він прокинувся від того, що відчув присутність людини у своїй кімнаті. Спочатку музикант подумав, що перед ним його племінник, проте швидко зрозумів, що в його дім пробрався невідомий.

На питання Емінема, чому він тут, Меттью Девід Гьюза заявив, що прийшов, аби вбити зірку. Після почутого репер випровадив його з кімнати і передав охороні. Коли правоохоронці прибули на місце, охоронець боровся з безхатьком на землі. Згодом з'ясувалось, що чоловік проник у будинок Емінема, розбивши вікно цеглиною.

Court. Eminem news. “Mr. Mathers (Eminem)

said Matthew Hughes told him he was there to kill him.” Detective said that’s what Eminem told him after his home was broken into in April. Hughes pictured faces felony charges. Case now heads to Macomb County Circuit court September 28. pic.twitter.com/k5il3IGQjw — Nick Perreault (@NickPtv) September 9, 2020

Меттью Девід Гьюза перебуває під вартою з 5 квітня. Судове засідання у справі незаконного вторгнення в будинок репера Емінема та псування майна відбулось 9 вересня. Під час слухання зловмисник заявив, що він товариш Емінема і мешкає неподалік. Однак адвокат, якого йому призначив суд, припускає, що в підсудного можуть бути проблеми з психічним здоров'ям.

Варто зазначити, що на судовому засіданні Емінема не було. Наступне слухання справи відбудеться вже 28 вересня.