В дом Эминема ворвался неизвестный и угрожал ему убийством: детали
В дом успешного американского рэпера Эминема в штате Мичиган пробрался неизвестный мужчина. Он повредил имущество звезды и угрожал ему убийством.
Об этом пишет газета The Detroit News. Личность мужчины, который угрожал Эминему расправой, установили. Им стал бездомный Мэттью Дэвид Хьюз.
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Как мужчина ворвался в дом Эминема?
Инцидент произошел в начале апреля в городе Клинтон Тауншип, штат Мичиган. Как сообщил рэпер, он проснулся от того, что почувствовал присутствие человека в своей комнате. Сначала музыкант подумал, что перед ним его племянник, однако быстро понял, что в его дом пробрался неизвестный.
На вопрос Эминема, почему он здесь, Мэттью Дэвид Хьюз заявил, что пришел, чтобы убить звезду. После услышанного рэпер выпроводил его из комнаты и передал охране. Когда стражи порядка прибыли на место, охранник боролся с бездомным на земле. Впоследствии выяснилось, что мужчина проник в дом Эминема, разбив окно кирпичом.
Мэттью Дэвид Хьюз находится под стражей с 5 апреля. Судебное заседание по делу незаконного вторжения в дом рэпера Эминема и порчи имущества состоялось 9 сентября. Во время слушания злоумышленник заявил, что он друг Эминема и живет неподалеку. Однако адвокат, которого ему назначил суд, предполагает, что у подсудимого могут быть проблемы с психическим здоровьем.
Стоит отметить, что на судебном заседании Эминема не было. Следующее слушание дела состоится уже 28 сентября.