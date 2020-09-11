В дом успешного американского рэпера Эминема в штате Мичиган пробрался неизвестный мужчина. Он повредил имущество звезды и угрожал ему убийством.

Об этом пишет газета The Detroit News. Личность мужчины, который угрожал Эминему расправой, установили. Им стал бездомный Мэттью Дэвид Хьюз.

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Как мужчина ворвался в дом Эминема?

Инцидент произошел в начале апреля в городе Клинтон Тауншип, штат Мичиган. Как сообщил рэпер, он проснулся от того, что почувствовал присутствие человека в своей комнате. Сначала музыкант подумал, что перед ним его племянник, однако быстро понял, что в его дом пробрался неизвестный.

На вопрос Эминема, почему он здесь, Мэттью Дэвид Хьюз заявил, что пришел, чтобы убить звезду. После услышанного рэпер выпроводил его из комнаты и передал охране. Когда стражи порядка прибыли на место, охранник боролся с бездомным на земле. Впоследствии выяснилось, что мужчина проник в дом Эминема, разбив окно кирпичом.

Court. Eminem news. “Mr. Mathers (Eminem)

said Matthew Hughes told him he was there to kill him.” Detective said that’s what Eminem told him after his home was broken into in April. Hughes pictured faces felony charges. Case now heads to Macomb County Circuit court September 28. pic.twitter.com/k5il3IGQjw — Nick Perreault (@NickPtv) September 9, 2020

Мэттью Дэвид Хьюз находится под стражей с 5 апреля. Судебное заседание по делу незаконного вторжения в дом рэпера Эминема и порчи имущества состоялось 9 сентября. Во время слушания злоумышленник заявил, что он друг Эминема и живет неподалеку. Однако адвокат, которого ему назначил суд, предполагает, что у подсудимого могут быть проблемы с психическим здоровьем.

Стоит отметить, что на судебном заседании Эминема не было. Следующее слушание дела состоится уже 28 сентября.