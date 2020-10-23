Син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін разом зі своєю нареченою Ніколою Пельтц вирішили відкласти весілля через пандемію коронавірусу. Пара стане чоловіком і дружиною у 2022 році.

21-річний Бруклін Бекхем та його 25-річна наречена Нікола Пельтц через пандемію коронавірусу вирішили відкласти весілля. Про це повідомило видання The Mirror.

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Спочатку пара планувала зіграти весілля у вересні 2021 року. Але згодом вони змінили своє рішення. Святкування, скоріш за все, відбудеться у 2022.

Цього тижня Бруклін повідомив своїм товаришам, що вони вирішили відкласти церемонію через надто великі ризики,

– інформує видання.

Церемонія одруження Бруклін та Ніколь відбудеться в Котсволді, що у Великій Британії. Другу частину вони проведуть на батьківщині дівчини, у штаті Флорида. Так на весіллі зможуть бути присутніми і родичі нареченого, і нареченої.

Нагадаємо, що пара заявила про заручини ще в липні. Друзями нареченого повинні бути брати Брукліна: 18-річний Ромео і 15-річний Круз. Девід Бекхем, батько Брукліна, стане ведучим свята, а Вікторія займеться створенням весільної сукні Ніколи. Окрім цього, його сестра Гарпер буде подружкою нареченої.