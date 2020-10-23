Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин вместе со своей невестой Николой Пельтц решили отложить свадьбу из-за пандемии коронавируса. Пара узаконит отношения в 2022 году.

21-летний Бруклин Бекхэм и его 25-летняя невеста Никола Пельтц из-за пандемии коронавируса решили отложить свадьбу. Об этом сообщило издание The Mirror.

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Изначально пара планировала сыграть свадьбу в сентябре 2021 года. Но впоследствии они изменили свое решение. Празднование, скорее всего, состоится в 2022.

На этой неделе Бруклин сообщил своим друзьям, что они решили отложить церемонию из-за слишком больших рисков,

– информирует издание.

Церемония бракосочетания Бруклина и Николь состоится в Котсволде в Великобритании. Вторую часть они проведут на родине девушки, в штате Флорида. Так на свадьбе смогут присутствовать и родственники жениха, и невесты.

Напомним, что пара заявила о помолвке еще в июле. Свидетелями жениха должны быть братья Бруклина: 18-летний Ромео и 15-летний Круз. Дэвид Бекхэм, отец Бруклина, станет ведущим праздника, а Виктория займется созданием свадебного платья. Кроме этого, его сестра Харпер будет подружкой невесты Николь.