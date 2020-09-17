Відомий британський виконавець та колишній соліст гурту Oasis відмовився одягати захисну маску у громадських місцях, тому що ці правила "порушують його права".

На думку 53-річного Ноеля, такі правила обмежують права і свободи, а обмеження, які встановлені, є абсурдними. Пандемія коронавірусу, за його словами, – це "купа "довбаних с*чок". Про це чоловік заявив в коментарі виданню The Sun.

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Зараз у нас забирають надто багато цивільних свобод. Минулого тижня я їхав у Манчестер в поїзді, і один хлопець сказав мені: "Одягніть маску, тому що транспортна поліція прийде і оштрафує вас на 1000 фунтів стерлінгів. Але вам не обов'язково одягати її, якщо ви їсте". Я відповів: "О, так, цей вірус-вбивця, який проноситься по поїзду, збирається атакувати нас, але він побачить, як я їм сендвіч і залишить мене",

– заявив Ноел Галлахер.

Чоловік також зізнався, що для перельоту на відпочинок в Італію і Францію минулого місяця він спеціально орендував приватний літак. Нехай це для нього і стало затратніше, але він не хотів весь час сидіти у масці.

"Нас було шестеро і ми подумали, що в аеропорту Хітроу нас би оточили і говорили, що робити. Тому ми полетіли на приватному літаку, і це було дуже приємно. Так, це дорого, але необхідність сидіти в літаку в масці – той ще геморой. Я просто сказав: "До біса", константував співак.

Редакція LifeStyle 24 хоче застерегти та наголосити читачам, що коли у вас на обличчі є маска, ймовірність проникнення дрібних крапель з вірусом в організм значно зменшується. Якщо ж ви ще й дотримуєтеся правил соціального дистанціювання, тобто перебуваєте на відстані не менше півтора метра від інших людей, то ризик зараження взагалі скорочується на 90%. Не нехтуйте своїм здоров'я та безпекою інших людей! Детальніше про це ви можете прочитати тут.