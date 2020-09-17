Известный британский исполнитель и бывший солист группы Oasis отказался надевать защитную маску в общественных местах, потому что эти правила "нарушают его права".

По мнению 53-летнего Ноэля, такие правила ограничивают права и свободы, а ограничения, которые установлены, являются абсурдными. Пандемия коронавируса, по его словам, – это "куча "гребаных с*чек". Об этом мужчина заявил в комментарии изданию The Sun.

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Сейчас у нас отнимают слишком много гражданских свобод. На прошлой неделе я ехал в Манчестер в поезде, и один парень сказал мне: "Наденьте маску, потому что транспортная полиция придет и оштрафует вас на 1 000 фунтов стерлингов. Но вам не обязательно надевать ее, если вы едите". Я ответил: "О да, этот вирус-убийца, который проносится по поезду, собирается атаковать нас, но он увидит, как я ем сэндвич и оставит меня",

– заявил Ноэл Галлахер.

Мужчина также признался, что для перелета на отдых в Италию и Францию в прошлом месяце он специально арендовал частный самолет. Пусть это для него и стало затратнее, но он не хотел все время сидеть в маске.

"Нас было шестеро и мы подумали, что в аэропорту Хитроу нас бы окружили и говорили, что делать. Поэтому мы полетели на частном самолете, и это было очень приятно. Да, это дорого, но необходимость сидеть в самолете в маске – тот еще геморрой. Я просто сказал: "К черту", сказал певец.

Редакция LifeStyle 24 хочет предостеречь и подчеркнуть читателям, что когда у вас на лице есть маска, вероятность проникновения мелких капель с вирусом в организм значительно уменьшается. Если же вы еще и придерживаетесь правил социального дистанцирования, то есть находитесь на расстоянии не менее полутора метра от других людей, то риск заражения вообще сокращается на 90%. Не пренебрегайте своим здоровьем и безопасностью других людей! Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.