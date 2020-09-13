Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно переболела коронавирусом. Звезда рассказала, как лечилась в Нью-Йорке, когда нуждалась в госпитализации, а в больницах не было мест.

22 марта Иванна сообщила, что у нее обнаружили COVID-19. Тест показал положительный результат, поэтому знаменитость начала активное лечение. На днях Сахно пообщалась с Екатериной Осадчей для программы "Светская жизнь" и призналась, что коронавирус лечила в домашних условиях, а восстанавливалась после него в течение двух месяцев.

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Иванна Сахно о борьбе с коронавирусом

На время болезни Иванна находилась в Нью-Йорке. Тогда из-за большого количества пациентов в больницах ей пришлось самостоятельно лечиться дома.

В госпитале я была трижды. Должна была остаться там, потому что в моем организме был низкий уровень кислорода. Однако меня не смогли госпитализировать, поскольку люди, которые также были там, намного старше меня и в более тяжелом состоянии. Даже в палаты нас не могли поселить. Мы постоянно были на первом этаже, куда один за другим приезжали автомобили скорой помощи. Поэтому я отправилась домой, и мое состояние контролировали в телефонном режиме,

- вспомнила актриса.

После того, как тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат, Иванна заболела пневмонией. Поэтому COVID-19 и воспаление легких у нее были в разное время. Всего ее организм восстанавливался более двух месяцев.

Однако и сейчас знаменитость пытается быть осторожной, ведь COVID-19 может быть даже у тех людей, у кого есть антитела. Сахно не выходит на улицу без защитной маски, пользуется антисептиком и принимает витамин С. По словам Иванны, именно этот витамин помогает поддерживать иммунитет и борется с коронавирусом.

Иванна Сахно в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 13 сентября коронавирусную инфекцию обнаружили у 28 946 977 человек в разных уголках мира. От COVID-19 умерли 924 615 пациентов. Коронавирус активно ширится по Миру и поражает все больше людей. Именно поэтому необходимо заботиться о себе и родных и пользоваться средствами защиты.