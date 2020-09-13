Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно перехворіла коронавірусом. Зірка розповіла, як лікувалася в Нью-Йорку, коли потребувала госпіталізації, а у лікарнях не було місць.

22 березня Іванна повідомила, що у неї виявили COVID-19. Тест показав позитивний результат, тому знаменитість розпочала активне лікування. Днями Сахно поспілкувалася з Катериною Осадчою для програми "Світське життя" та зізналася, що коронавірус лікувала в домашніх умовах, а відновлювалася після нього протягом двох місяців.

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Іванна Сахно про боротьбу з коронавірусом

На час хвороби Іванна перебувала у Нью-Йорку. Тоді через велику кількість пацієнтів в лікарнях їй довелося самостійно лікуватися вдома.

В госпіталі я була тричі. Мала залишитися там, бо в моєу організмі був низький рівень кисню. Проте мене не змогли госпіталізувати, оскільки люди, які також були там, набагато старші за мене і у важчому стані. Навіть у палати нас не могли поселити. Ми постійно були на першому поверсі, куди один за одним приїжджали автомобілі швидкої допомоги. Тому я відправилася додому і мій стан контролювали у телефонному режимі,

– пригадала акторка.

Після того, як тест на коронавірусну інфекцію показав негативний результат, Іванна захворіла на пневмонію. Тому COVID-19 і запалення легень у неї були в різний час. Загалом її організм відновлювався понад два місяці.

Проте і зараз знаменитість намагається бути обережною, адже COVID-19 може бути навіть у тих людей, у кого є антитіла. Сахно не виходить на вулицю без захисної маски, користується антисептиком та вживає вітамін С. За словами Іванни, саме цей вітамін допомагає підтримувати імунітет та бореться з коронавірусом.

Іванна Сахно у програмі "Світське життя": дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 13 вересня коронавірусну інфекцію виявили у 28 946 977 людей у різних куточках світу. Від COVID-19 померли 924 615 пацієнтів. Коронавірус активно шириться світом та вражає все більше людей. Саме тому необхідно дбати про себе та рідних та користуватися засобами захисту.