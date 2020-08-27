Голлівудська актриса українського походження Іванна Сахно приїхала до Києва. Зірка поспілкувалась з вітчизняними журналістами та розповіла, як змінилась її робота у США.

Іванна Сахно стала запрошеною гостею "Сніданку з 1+1". У розмові з ведучими вона не приховувала: пандемія коронавірусу змусила Голлівуд поставити всі проєкти на паузу. Досі багато зйомок не відновили, адже чимало країн закрили кордони навіть для кіновиробників. Окрім цього, інтимні сцени взагалі виключають зі сценаріїв, щоб не наражати голлівудських акторів на небезпеку інфікування коронавірусом.

Цікаво Голлівуд вперше придбав український фільм: з'явився моторошний трейлер стрічки Let it snow

Більшість проєктів чекають можливості розпочати знімання, тому що деякі проєкти знімають за кордоном. Як наш серіал, ми досі чекаємо, щоб повернутися до Мадрида. Вони намагаються зрозуміти, як зробити знімальні майданчики безпечнішими,

– розповіла Іванна Сахно.

Не оминула актриса і питань про український фільм Let it snow ("Хай іде сніг"). Стрічка наробила чималого галасу у пресі, адже роботу вітчизняного режисера вперше придбав Голлівуд. За сюжетом, героїня Іванни Сахно – сноубордистка, яка потрапляє у жорстоку і моторошну гру навіженого незнайомця. Під час спуску з гори дівчина отримує травму, з чого і починається її боротьба за виживання.

Стрічку презентують на кінофестивалі "Молодість", що проходить у Києві. Іванна Сахно є членом експертного журі, тому не приховує, що з хвилюванням очікує на перший показ фільму Let it snow.

"Фільм про стосунки між людьми та про те, на що спроможна людина в екстремальних ситуаціях. Це було досить інтенсивно, велике фізичне навантаження і це був перший раз за декілька років, коли я працювала з українським режисером. Ми вклали в цей фільм дуже багато сил", – поділилась Іванна Сахно.

Дивіться трейлер до фільму Let it snow: відео

Що відомо про Іванну Сахно

Іванна Сахно народилась в Києві в родині представників вітчизняної кіноіндустрії. Змалку дівчина проводила багато часу на знімальному майданчику, тому, мабуть, вже тоді знала, що стане актрисою. Дебютувала вона на екранах у 8 років, коли зіграла у розважальному серіалі "Леся+Рома".

Та підкорити Голлівуд своїм талантом було непросто. У 13 років Іванна Сахно переїхала з батьками до Канади, де навчалась у школі, не знаючи англійської. Однак після завершення навчання актриса перебралась до США та зробила перший крок до здійснення мрії: дівчина завершила курс в інституті, де навчались Анджеліна Джолі та Аль Пачіно. Освіта допомогла Іванні Сахно отримати перші ролі в малобюджетних стрічках, які й привели її у велике кіно.

Наразі актриса знялась у кількох відомих голлівудських стрічках. Зокрема Іванну Сахно можна побачити у фільмах "Тихоокеанський рубіж", "Дерево тіл", "Забрати назад не можна", "Шпигун, який мене кинув".