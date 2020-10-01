Шведський бренд одягу та косметики H&M анонсував закриття магазинів у всьому світі. Таке рішення вони вирішили прийняти через пандемію коронавірусу.

Про закриття 250 магазинів у всьому світі через пандемію коронавірусу шведським брендом одягу та косметики H&M повідомило британське видання BBC.

До слова Конфуз на показі Dior: активістка перервала його та вибігла на подіум

Бренд планує закривати магазини з 2021 року. Своє рішення вони пояснюють зниженням відсотків продаж. З початку пандемії вони почали відновлюватися, однак все ще на 5% нижчі, у порівнянні з результатами минулого року.

Хоч проблеми і залишилися, ми вважаємо, що найгірше вже позаду. У нас є всі шанси вийти з кризи і стати сильнішими,

– повідомила генеральна директорка H&M Хелена Хельмерссон.

У світі розташовано близько п'яти тисяч магазинів шведського бренду. Через пандемію, 166 з них все ще залишаються закритими. У зв'язку з цим, компанія хоче збільшити інвестиції у цифрові технології заради того, щоб продавати онлайн.

Додамо, що в Україні є 4 магазини бренду H&M: 3 в Києві та ще один в Чернівцях. Той магазин, що розташований в Чернівцях – закритий.

Також зазначимо, що іспанська компанія Inditex, яка володіє великими брендами одягу Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka і Oysho, так само оголосила про закриття вже 1,2 тисячі магазинів у всьому світі.