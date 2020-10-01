Шведский бренд одежды и косметики H&M анонсировал закрытие магазинов во всем мире. Такое решение они решили принять из-за пандемии коронавируса.

О закрытии 250 магазинов во всем мире из-за пандемии коронавируса шведским брендом одежды и косметики H&M сообщило британское издание BBC.

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Бренд планирует закрывать магазины с 2021 года. Свое решение они объясняют снижением процентов продаж. С начала пандемии они начали восстанавливаться, однако продажи все еще на 5% ниже, по сравнению с результатами прошлого года.

Хоть проблемы и остались, мы считаем, что худшее уже позади. У нас есть все шансы выйти из кризиса и стать сильнее,

– сообщила генеральный директор H&M Хелена Хельмерссон.

В мире расположено около пяти тысяч магазинов шведского бренда. Из-за пандемии 166 из них все еще остаются закрытыми. В связи с этим, компания хочет увеличить инвестиции в цифровые технологии ради того, чтобы продавать онлайн.

Добавим, что в Украине есть 4 магазина бренда H&M: 3 в Киеве и еще один в Черновцах. Магазин, что расположен в Черновцах – закрыт.

Также отметим, что испанская компания Inditex, которая владеет крупными брендами одежды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho, так же объявила о закрытии уже 1,2 тысячи магазинов во всем мире.