Судова тяганина у справі розлучення Джолі та Пітта триває вже 4 роки. Нещодавно акторка попросила відсторонити суддю від справ через те, що він міг упереджено ставитись до справи. Бред Пітт відповів на її звернення.

Анджеліна стверджувала, що приватний суддя Джон Аурдеркірк не повідомив раніше, що має ділові стосунки з адвокатом її колишнього чоловіка. Згідно з законом штату Каліфорнія, суддя має 10 днів для відповіді на позов щодо його дискваліфікації. Однак, як повідомило видання People, сторона Бреда Пітта відповіла першою. Вона назвала звернення Джолі "завуальованою спробою затримати вирішення питання щодо розлучення". І хоча Аурдеркірк мав певні звязки з адвокатом Пітта, це питання було повністю відкрите Джолі і вона ніколи не заперечувала його присутність у справі.

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На жаль, ті, хто найбільше постраждали від тактовності Джолі, це діти обох сторін, котрі досі не можуть дочекатися фіналу вирішення питань розлучення,

– ствержує юридична команда актора.

Що відповіла сторона Анджеліни Джолі

Анджеліна теж не мовчала і продовжила суперечку: "Дуже шкода, що команда містера Пітта вирішила втрутитися перед відповіддю самого судді. Можна зробити висновок, що це лише спроба перешкодити або вплинути на його звернення. Такі дії можна визнати спробою зробити певні поблажки на користь їхнього клієнта", – заявила адвокат Джолі Саманта Блі Деджіан у своїй заяві.

Однак, близьке до Бреда Пітта джерело стверджує, що суддя є близький до обох сторін і навіть був на їхньому весіллі.



Подружжя на Міжнародному кінофестивалі у Берліні / Getty Images

Подружжя Бреда Пітта та Анджеліни Джолі: головне