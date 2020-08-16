Судебная тяжба по делу развода Джоли и Питта длится уже 4 года. Недавно актриса попросила отстранить судью от дела из-за того, что он мог предвзято относиться к делу. Брэд Питт ответил на ее обращение.

Анджелина утверждала, что частный судья Джон Аурдеркирк не сообщил ранее, что имеет деловые отношения с адвокатом ее бывшего мужа. Согласно закону штата Калифорния, у судьи есть 10 дней для ответа на иск о его дисквалификации. Однако, как сообщило издание People, сторона Брэда Питта ответила первой. Она назвала обращение Джоли "завуалированной попыткой задержать решение вопроса о разводе". И хотя Аурдеркирк имел определенные связи с адвокатом Питта, этот вопрос был полностью открыт Джоли и она никогда не была против его присутствия в деле.

К теме Анджелина Джоли отказалась от судьи, который вел дело о разводе: известна причина

К сожалению, те, кто больше всего пострадал от тактичности Джоли, это дети обеих сторон, которые до сих пор не могут дождаться финала решения вопросов развода,

– отвечает юридическая команда актера.

Что ответила сторона Анджелины Джоли

Анджелина тоже не молчала и продолжила спор: "Очень жаль, что команда мистера Питта решила вмешаться перед ответом самого судьи. Можно сделать вывод, что это лишь попытка помешать или повлиять на его обращение. Такие действия можно признать попыткой сделать определенные поблажки в пользу их клиента", – заявила адвокат Джоли Саманта Бли Деджиан в своем заявлении.

Однако, близкий к Брэду Питту источник утверждает, что судья близок к обеим сторонам и даже был на их свадьбе.



Супруги на Международном кинофестивале в Берлине / Getty Images

Супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли: главное