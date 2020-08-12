Анджелина Джоли отказалась от судьи, который вел дело о разводе: известна причина
Голливудская актриса попросила отстранить от дела судью из-за расхождения в интересах. Женщина утверждает, что он скрыл свои деловые отношения с адвокатом Питта.
Издание The Daily Mail сообщило, что частный судья Джон Аурдеркирк слишком поздно сообщил стороне Джоли о его рабочих отношениях с адвокатом Питта. В документах, обнародованных Верховным судом Лос-Анджелеса, говорится, что по этим причинам Джоли отказывается от услуг судьи, потому что эта информация является важной в ходе следствия. Поскольку связь с Питтом может повлиять на объективность судьи в отношении Анджелины.
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Не важно, предвзятый судья Аурдеркирк, или нет. Важно то, что согласно законам штата Калифорния, лицо, которому известны все факты дела и имеет сомнения относительно способности судьи оставаться беспристрастным, может его дисквалифицировать,
- пишет Джоли.
Анджелина Джоли с детьми / Фото з Pinterest
Что известно о браке Анджелины Джоли и Брэда Питта?
- Пара познакомилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Они поженились в 2014 году.
- Пара решила расстаться в 2016 году из-за непримиримых разногласий во взглядах.
- Развод 45-летней Анджелины Джоли и 56-летнего Брэда Питта называют одним из самых длинных в Голливуде. Поклонники даже прозвали эту историю "сагой о Бранджелине".
- У них есть трое детей: 14-летняя Шайло, 11-летние двойняшки Вивьен и Нок. Также актеры усыновили 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса и 15-летнюю Захару. Однако СМИ сообщали, что недавно пара прошла курс семейной терапии, которая помогла обоим родителям.