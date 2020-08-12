Голливудская актриса попросила отстранить от дела судью из-за расхождения в интересах. Женщина утверждает, что он скрыл свои деловые отношения с адвокатом Питта.

Издание The Daily Mail сообщило, что частный судья Джон Аурдеркирк слишком поздно сообщил стороне Джоли о его рабочих отношениях с адвокатом Питта. В документах, обнародованных Верховным судом Лос-Анджелеса, говорится, что по этим причинам Джоли отказывается от услуг судьи, потому что эта информация является важной в ходе следствия. Поскольку связь с Питтом может повлиять на объективность судьи в отношении Анджелины.

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Не важно, предвзятый судья Аурдеркирк, или нет. Важно то, что согласно законам штата Калифорния, лицо, которому известны все факты дела и имеет сомнения относительно способности судьи оставаться беспристрастным, может его дисквалифицировать,

- пишет Джоли.



Анджелина Джоли с детьми / Фото з Pinterest

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