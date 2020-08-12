Голлівудська акторка попросила відсторонити від справи суддю через розбіжності в інтересах. Жінка стверджує, що він приховав свої ділові стосунки з адвокатом Пітта.

Видання The Daily Mail повідомило, що приватний суддя Джон Аурдеркірк надто пізно повідомив стороні Джолі про його робочі відносини з адвокатом Пітта. В документах, оприлюднених Верховним судом Лос-Анджелеса, зазначено, що з цих причин Джолі відмовляється від послуг судді, оскільки ця інформація є важливою у ході слідства. Оскільки зв'язок з Піттом може вплинути на об'єктивність судді щодо Анджеліни.

До теми Анджеліна Джолі пояснила, чому розлучилася з Бредом Піттом

Не важливо, чи упереджений суддя Аурдеркірк, чи ні. Важливо те, що відповідно до законів штату Каліфорнія, особа, якій відомо всі факти справи і має сумніви щодо здатності судді залишатися неупередженим, може його дискваліфікувати,

– пише Джолі.



Анджеліна Джолі з дітьми / Фото з Pinterest

Що відомо про шлюб Анджеліни Джолі та Бреда Пітта?