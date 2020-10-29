У серпні стало відомо про новий роман голлівудського красеня Бреда Пітта з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральські. Проте після публічного викриття стосунки пари тривали недовго й остаточно завершились нещодавно.

Про розрив пари інформує видання Page Six, посилаючись на повідомлення інсайдерів. Так, роман Бреда Пітта і Ніколь Потуральські обговорювали у всьому світі, коли модель і актора помітили в аеропорту Парижа, звідки вони приватним літаком вирушили в замок Шато Міраваль.

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Попри численну увагу преси джерела запевняють, що ці стосунки ніколи не були наскільки серйозними, як про них говорили. Припускають, що однією з причин розриву стало те, що Бред Пітт живе в Лос-Анджелесі поряд з дітьми від Анджеліни Джолі, за опіку над якими експодружжя бореться досі, а Ніколь Потуральські з 7-річним сином – в Німеччині. Невідомо, чи дійсно відстань стала на заваді роману, проте він остаточно і безповоротно завершився нещодавно.

Що відомо про роман Бреда Пітта і Ніколь Потуральські

Пара познайомилась у серпні 2019 року в розкішному берлінському ресторані Borchardt, який належить значно старшому чоловіку моделі і другу актора Роланду Мері. Дівчина залишила зірці свій номер, а вже за кілька тижнів вони зустрілись в Лос-Анджелесі. Бред Пітт запросив Ніколь на концерт Каньє Веста, де їх помітили у VIP-зоні.

Очевидно, одружена Ніколь Потуральські до нових стосунків ставилась серйозно і навіть познайомила актора з сином, адже разом їх бачили у Беверлі-Гіллз на початку серпня. 68-річний чоловік моделі знав про роман дружини, однак у пари вільний шлюб, тому до захоплення молодої коханої ресторатор ставився спокійно.