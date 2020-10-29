В августе стало известно о новом романе голливудского красавца Брэда Питта с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Однако после публичного разоблачения отношения пары длились недолго и окончательно завершились недавно.

О разрыве пары информирует издание Page Six, ссылаясь на сообщения инсайдеров. Так, роман Брэда Питта и Николь Потуральски обсуждали во всем мире, когда модель и актера заметили в аэропорту Парижа, откуда они на частном самолете отправились в замок Шато Мираваль.

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Несмотря на многочисленное внимание прессы источники уверяют, что эти отношения никогда не были насколько серьезными, как о них говорили. Предполагается, что одной из причин разрыва стало то, что Брэд Питт живет в Лос-Анджелесе вместе с детьми от Анджелины Джоли, за опеку над которыми єкс-супруги борются до сих пор, а Николь Потуральски с 7-летним сыном – в Германии. Неизвестно, действительно ли расстояние помешало роману, однако он окончательно и бесповоротно завершился недавно.

Что известно о романе Брэда Питта и Николь Потуральски

Пара познакомилась в августе 2019 года в роскошном берлинском ресторане Borchardt, принадлежащем значительно старшему мужу модели и другу актера Роланду Мэри. Девушка оставила звезде свой номер, а уже через несколько недель они встретились в Лос-Анджелесе. Брэд Питт пригласил Николь на концерт Канье Уэста, где их заметили в VIP-зоне.

Очевидно, замужняя Николь Потуральски к новым отношениям относилась серьезно и даже познакомила актера с сыном, ведь вместе их видели в Беверли-Хиллз в начале августа. 68-летний муж модели знал о романе жены, однако у пары свободный брак, поэтому к увлечению молодой возлюбленной ресторатор относился спокойно.