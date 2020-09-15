Голлівудські актори Бред Пітт та Дженніфер Еністон вперше за 19 років разом з'явилися на екранах. Справа в тім, що вони взяли участь в живих читаннях комедії "Круті часи в Ріджмонт Хай".

Видання People повідомило про те, що Бред Пітт вперше з'явився на екрані з Дженніфер Еністон. Разом вони та ще декілька американських знаменитостей взяли участь в читаннях комедії 1982 року "Круті часи в Ріджмонт Хай".

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Американські зірки під'єдналися до віртуальної конференції. Дженіфер Еністон вийшла на зв'язок зі свого будинку. Фанати також помітили, що акторка поводилась дуже стримано, натомість Бред Пітт часто жартував та усміхався.

Живі читання вийдуть в ефір 17 вересня. Також серед акторів та знаменитостей можна побачити Джиммі Кіммела, Джулію Робертс, Моргана Фрімена, Джона Лендженда та інших. Віртуальна акція спрямована на збір коштів для організації Шона Пенна CORE, яка допомагає боротися з коронавірусом.

Нагадаємо, що Бред Пітт та Дженніфер Еністон були одружені з 2000 до 2005 року. Нещодавно актори відновили свою дружбу, оскільки подейкують, що актор відвідав будинок Еністон в час Різдва.





