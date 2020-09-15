Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые за 19 лет вместе появились на экранах. Дело в том, что они приняли участие в живых чтениях комедии "Беспечные времена в Риджмонт Хай".

Издание People сообщило о том, что Брэд Питт впервые появился на экране Дженнифер Энистон. Вместе они и еще несколько американских знаменитостей приняли участие в чтениях комедии 1982 года "Беспечные времена в Риджмонт Хай".

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Американские звезды подключились к виртуальной конференции. Дженнифер Энистон вышла на связь из своего дома. Фанаты также заметили, что актриса вела себя очень сдержанно, в то же время Брэд Питт часто шутил и улыбался.

Живые чтения выйдут в эфир 17 сентября. Также среди актеров и знаменитостей можно увидеть Джимми Киммела, Джулию Робертс, Моргана Фримена, Джона Лендженда и других. Виртуальная акция направлена ​​на сбор средств для организации Шона Пенна CORE, которая помогает бороться с коронавирусом.

Напомним, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. Недавно актеры возобновили свою дружбу, поскольку говорят, что актер посетил дом Энистон во время Рождества.





