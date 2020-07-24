Актор Браян Остін Грін знову став холостяком, тому увага західних ЗМІ прикута до його особистого життя. Днями інсайдери розповіли, що його стосунки з моделлю Тіною Луїс не склались, а дівчина першою вирішила припинити цей роман.

За даними TMZ, на розрив повпливало кілька факторів. Так, інсайдери стверджують, що Тіна Луїс стала жертвою булінгу в мережі. Прихильники Браяна Остіна Гріна та Меган Фокс, які не можуть змиритись із розлученням пари, навіть присилали погрози дівчині.

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"Хейтери засмучували її і зіграли не останню роль в їхньому розриві", – зазначив інсайдер з близького оточення Тіни Луїс.

Ще однією з причин, чому запальна модель покинула Браяна Остіна Гріна, стало його несерйозне ставлення до цих стосунків. Актор почав зустрічатись з Тіною Луїс, коли ще мав роман з іншою білявкою – Кетрін Стодден. Окрім цього, манекенниця переконана, що Браян просто не був готовий до серйозних стосунків після болісного розлучення.

Що відомо про розлучення Браяна Остіна Гріна і Меган Фокс

Ще у 2016 році Меган Фокс розповіла журналістам, що її шлюб з Браяном Остіном Гріном далеко не ідеальний. Акторка зізналась, що їхні почуття охололи, а стосунки опинились на грані розриву. Та третя вагітність змусила Меган Фокс відтермінувати похід до суду та відкласти розлучення. Тоді подружжя пройшло курс сімейної терапії, що допомогло їм бути разом ще 4 роки.

15 травня 2020 року Меган Фокс та Браян Остін Грін офіційно розлучились. Акторка закрутила роман з музикантом Колсоном Бейкером та переїхала до Малібу. А от Браян Остін Грін сходив на побачення з пишногрудою моделлю Кетрін Стодден. Згодом з'ясувалось, що дівчина у нього не єдина: актор також зустрічався з Тіною Луїс. Дізнавшись про це, Кетрін Стодден дала різкий коментар журналістам, назвавши колишнього бойфренда бабієм.