Актер Брайан Остин Грин снова стал холостяком, поэтому внимание западных СМИ приковано к его личной жизни. На днях инсайдеры рассказали, что его отношения с моделью Тиной Луис не сложились, а девушка первой решила прекратить этот роман.

По данным TMZ, на разрыв повлияло несколько факторов. Так, инсайдеры утверждают, что Тина Луис стала жертвой буллинга в сети. Поклонники Брайана Остина Грина и Меган Фокс, которые не могут смириться с разводом пары, даже присылали угрозы девушке.

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"Хейтеры огорчали ее и сыграли не последнюю роль в их разрыве", – отметил инсайдер из близкого окружения Тины Луис.

Еще одной из причин, почему зажигательная модель покинула Брайана Остина Грина, стало его несерьезное отношение к этим отношениям. Актер начал встречаться с Тиной Луис, когда еще имел роман с другой блондинкой Кэтрин Стодден. Кроме этого, манекенщица убеждена, что Брайан просто не был готов к серьезным отношениям после мучительного развода.

Что известно о разводе Брайана Остина Грина и Меган Фокс

Еще в 2016 году Меган Фокс рассказала журналистам, что ее брак с Брайаном Остином Грином далеко не идеален. Актриса призналась, что их чувства остыли, а отношения оказались на грани разрыва. Но третья беременность заставила Меган Фокс отсрочить поход в суд и отложить развод. Тогда супруги прошли курс семейной терапии, что помогло им быть вместе еще 4 года.

15 мая 2020 года Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись. Актриса закрутила роман с музыкантом Колсоном Бейкером и переехала в Малибу. А вот Брайан Остин Грин сходил на свидание с пышногрудой моделью Кэтрин Стодден. Впоследствии выяснилось, что девушка у него не единственная: актер также встречался с Тиной Луис. Узнав об этом, Кэтрин Стодден дала резкий комментарий журналистам, назвав бывшего бойфренда бабником.