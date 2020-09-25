Популярний український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма поділився подробицями особистого життя. Танцівник розповів, чому довго не наважувався освідчитися коханій та боявся іти під вінець.

Влад та його обраниця зустрічалися протягом восьми років перед тим, як офіційно зареєстрували свої стосунки. Яма зазначив, що боявся одружуватися і у програмі "Кава з перцем" розповів, у чому була причина.

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Влад та Ліліана познайомилися у 2006 році. А от чоловіком і дружиною вони стали лише в 2014. Танцівник розповів, що це була його величезна помилка.

Тому що бовдур. Спершу, мені здавалося, що у мачо, як мене називали в газетах і журналах, не може бути дружини. Дівчина може бути, але не дружина. Мені здавалося, що після одруження одразу постарію і перестану були цікавим для жіночої аудиторії. Але я дуже помилявся,

– зізнався хореограф.

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Але через деякий час у Влада з'явилася інша причини не йти під вінець. Тоді артист вирішив, що Ліліана – його людина і вони точно будуть разом. Саме тому сенсу одружуватися він не бачив. Проте потім зрозумів, що вони все одно стануть чоловіком і дружиною. Та навіть після цього тягнув з пропозицією декілька років. Для особливої миті він обрав новорічну ніч та час 00:12 – своє улюблене число.

Я встав на коліно, це було у нас в квартирі, і зробив пропозицію. А Ліля у той момент жувала "Дрогобицьку" ковбасу. Дожувала, сказала: "Я подумаю" і за декілька хвилин погодилася,

– пригадав танцівник.

Інтерв'ю Влада Ями: дивіться відео онлайн